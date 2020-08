MotoGp – Incidente Vinales, Meregalli svela: “ecco cosa ci ha raccontato Maverick” (Di domenica 23 agosto 2020) Scena spaventosa al Gp di Stiria: al 16° giro della gara austriaca Maverick Vinales è stato costretto a lanciarsi dalla sua M1 dopo aver capito di non poter frenare. La Yamaha dello spagnolo è finita contro le barriere andando a fuoco. Foto Getty / Mirco Lazzari gp“Maverick sta bene, è successo qualcosa ai freni, non sappiamo ancora cosa, cercheremo di capire. Vale non ha avuto nessun problema, non può succedere un’altra cosa del genere. Maverick ha detto che ad un certo punto è come se non avesse avuto più i freni, dobbiamo cercare di capire, non sarà facile penso che della moto sia rimasto ben poco“, queste le parole di Meregalli ai microfoni Sky dopo la bandiera rossa al Red Bull Ring.L'articolo MotoGp ... Leggi su sportfair

