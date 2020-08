MotoGp, Dovizioso: “Andavo pianissimo dal primo giro” (Di domenica 23 agosto 2020) “Mi piacerebbe molto dare una spiegazione, ma bisogna aspettare e avere la conferma dai dati. Andavo pianissimo dal primo giro, giravo sempre più piano. Un disastro, siamo stati fortunati con la bandiera rossa. Dopo abbiamo fatto una scelta diversa, siamo andati con la gomma morbida. Non voglio dire nulla di più perché non ha senso. In gara-2 ci ho provato sino alla fine, ho stretto i denti ma non avevo la velocità“. Lo ha detto Andrea Dovizioso dopo il Gran Premio di Stiria di MotoGp che lo ha visto chiudere al quinto posto. “Quando sei dietro non riesci a fare una staccata buona come quando sei al comando. Ktm? Hanno tre piloti che sono spesso ai vertici, accelerano davvero forte. Ora sono competitivi e riescono a stare lì davanti. Nell’ultimo giro io dovevo ... Leggi su sportface

SkySportMotoGP : Aprilia, Rivola si sbilancia sui piani futuri: da Iannone a Dovizioso ? ?? @MotoGP #AustrianGP ???? #SkyMotori… - SkySportMotoGP : ULTIM'ORA #MotoGP @AndreaDovizioso lascerà la @ducaticorse a fine 2020: 'Non ci sono le condizioni per continuare'… - Eurosport_IT : DOVI DAVANTI A TUTTI ?? Il pilota #Ducati trionfa in Austria, ma che paura per Valentino #Rossi: Dottore sfiorato d… - shokuyokutan : RT @andrepradana27: MotoGP 2020 Winners so far: #SpanishGP - Fabio Quartararo #AndalusiaGP - Fabio Quartararo #CzechGP - Brad Binder #Austr… - zazoomblog : MotoGP sorpresa in Stiria: Oliveira beffa Miller ed Espargaro. Dovizioso 5° - #MotoGP #sorpresa #Stiria: #Oliveira -