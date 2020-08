Milan, dirigenza al completo a Vismara per assistere a Milan-Florentia (Di domenica 23 agosto 2020) Tutta la dirigenza del Milan al gran completo sta guardando il match tra Milan femminile e Florentia al Vismara dirigenza del Milan al gran completo questo pomeriggio al Vismara per assistere alla prima giornata di Serie A femminile tra Milan e Florentia. Gazidis, Massara, Maldini, Carbone (responsabile Settore Giovanile) ed Elisabet Spina (ds Milan femminile) erano presenti sugli spalti. Proprio nel corso della gara Paolo Maldini ha potuto ascoltare a distanza le dichiarazioni di Mino Raiola rilasciate a Sky pochi minuti fa. Intanto la ... Leggi su calcionews24

