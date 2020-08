Migranti espulsi dalla Sicilia: e sbarchi vietati. Ordinanza firmata dal governatore Musumeci. Divampa la polemica (Di domenica 23 agosto 2020) Ordinanza del presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci: cntro le 24 di domani, 24 agosto 2020, tutti i Migranti presenti negli hot-spot e in ogni centro di accoglienza della Sicilia dovranno essere improrogabilmente trasferiti in strutture fuori dall'isola. L'Ordinanza è stata firmata nella notte dal governatore. La misura è stata presa - spiega Musumeci - perché «allo stato non è possibile garantire la permanenza nell'Isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio. Orlando attacca il governatore, Salvini lo difende Leggi su firenzepost

PALERMO – Ordinanza del presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci: cntro le 24 di domani, 24 agosto 2020, tutti i migranti presenti negli hot-spot e in ogni centro di accoglienza della Sicilia ...

Cori, terminata la quarantena: espulsi 11 migranti ospitati nel centro di accoglienza

Alcuni sono stai trasferiti in altre strutture come annunciato dal sindaco De Lillis. Nella giornata di ieri la Questura ha ultimato le operazioni necessarie all' espulsione dal territorio nazionale d ...

