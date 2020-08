Masters 1000 Cincinnati 2020: esordi vincenti per Dimitrov e Khachanov, out Garin (Di domenica 23 agosto 2020) Nella giornata di domenica 23 agosto vanno in scena gli ultimi primi turni del Masters 1000 di Cincinnati 2020. Non deludono le teste di serie, tranne il cileno Cristian Garin, numero 13 del seeding, che cede in tre set a Bedene. Sorride invece Grigor Dimitrov, positivo al Covid-19 un paio di mesi fa: il bulgaro sconfigge Humbert in due set e approda al secondo turno. Al secondo turno anche Karen Khachanov e Diego Schwartzman, vincitori rispettivamente su Bublik e Ruud. Da domani in campo le primissime teste di serie. I risultati di domenica 23 agosto: (14) Dimitrov b. Humbert 6-3 6-4 Fucsovics b. Gombos 6-3 6-4 Bedene b. (13) Garin 6-4 6-7(8) 6-0 (WC) Sandgren b. Sonego 6-3 7-6(7)(11) Khachanov b. Bublik 6-4 6-4(9) ... Leggi su sportface

