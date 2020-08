La storia di Coman (dato via dalla Juventus) spiega perché l’Italia in Europa non vince più (Di domenica 23 agosto 2020) Il Bayern ha vinto la Champions League. Ha battuto in finale il Psg per 1-o. Partita bellissima nel primo tempo, bella nel complesso. Gol di Coman che oggi ha 24 anni. Cinque anni fa, la Juventus cinque anni fa decise di darlo via, proprio al Bayern Monaco, dopo averlo preso a zero dal Psg. Il Bayern lo ha complessivamente pagato 28 milioni e questa sera il francese ha segnato il gol della finale. Non male. Mentre la Juventus ha successivamente investito prima novanta milioni per Higuain e poi cento milioni per Cristiano Ronaldo con ingaggio di trenta milioni l’anno al portoghese. Col risultato che la Juventus la Champions continua a vederla col cannocchiale. La sua storia spiega tanto del calcio italiano. Del perché il calcio italiano in Europa non ... Leggi su ilnapolista

Nel secondo tempo Coman la sblocca al 59' schiacciando di testa alla sinistra ... Il Bayer vincendo stasera entra nella storia, è l'unica squadra ad aver vinto tutte le partite della Champions League.

Coman risolve la finale di Lisbona

LISBONA - Una finale insolita, senza pubblico, ma non per questo meno accattivante dal punto di vista dello spettacolo. D'altronde una Champions in bacheca è sempre una Champions, "roba" da far venire ...

