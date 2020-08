Jude Law è il nuovo testimonial di Sky Wifi (Di domenica 23 agosto 2020) Jude Law, attore di fama internazionale, protagonista delle due serie Sky Original dirette da Paolo Sorrentino, The Young Pope e The New Pope, è il testimonial della campagna pubblicitaria di Sky Wifi, il servizio in vera fibra lanciato il 16 giugno scorso in anteprima per gli abbonati Sky. Nello spot, ideato da M&C Saatchi e diretto da Barry Skolnick, l’attore inglese, due volte candidato all’Oscar, attraversa alcuni tra i luoghi più suggestivi di Venezia, Milano e Genova ribadendo l’importanza delle connessioni invisibili che, così come i sentimenti, sono essenziali nella vita di tutti noi e creano legami potenti e spettacolari. Leggi su vanityfair

mariahillfake : RT @Angelinajolierf: okay, gente devo sostituire un mio fake con un vip perciò se avete dei consigli... io ne ho già alcuni in mente (Orlan… - lamarymas : RT @SkyItalia: È Jude Law il testimonial della campagna di Sky Wifi. La fibra di Sky ti dà una connessione semplice, potente e spettacolar… - SouzaEluam : RT @Corriere: Jude Law è il testimonial della nuova campagna di Sky Wifi - pennililla : @ldibartolomei Lo sai che ti voglio bene ma Jude Law jammolla....?????? - AnneHathawayrf : RT @Angelinajolierf: okay, gente devo sostituire un mio fake con un vip perciò se avete dei consigli... io ne ho già alcuni in mente (Orlan… -