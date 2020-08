Il corpo della figlia finisce in copertina, Totti è una furia sui social: “grazie per la sensibilità…” [FOTO] (Di domenica 23 agosto 2020) furia Totti sui social, l’ex capitano e dirigente della Roma si è scagliato contro la rivista ‘Gente’, colpevole di aver pubblicato in copertina il corpo della figlia, nascondendo solo il suo viso. Una mossa che non è piaciuta affatto al Pupone, che ha pubblicato il proprio sfogo in una Instagram Story: “ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti“. Sulla questione è intervenuto anche il ‘Telefono Azzurro‘, che ha ... Leggi su sportfair

