I navigator? Assunti e scaricati. Ora dovranno cercar lavoro (Di domenica 23 agosto 2020) Gabriele Laganà I contratti dei navigator, le figure nate per trovare un lavoro ai percettori del Reddito di cittadinanza, scadranno ad aprile e non saranno rinnovati. Nel frattempo i tutor dovrebbero aiutare circa 500mila persone a trovare un’occupazione Da indispensabili guide per trovare lavoro a futuri disoccupati che cercano un impiego. Può sembrare una barzelletta ma questa è la triste realtà che saranno costretti ad affrontare i cosiddetti "navigator", figure nate per trovare un lavoro ai percettori del Reddito di cittadinanza e che ora rischiano di dover cercare un'occupazione per loro stessi. Un vero e proprio flop quello dei navigator: selezionati, Assunti e, infine, probabilmente rimandati a casa ... Leggi su ilgiornale

feralbasola : @luigidimaio Meglio risparmiare su navigator , Anpal, quota cento e pletora di amici e parenti assunti nei ministeri - pietro_nurra : RT @ziowalter1973: CERCATI, SELEZIONATI, ASSUNTI E RIMANDATI A CASA: LA TRISTE PARABOLA DEI TREMILA NAVIGATOR - annaros70527446 : @M5S_Senato CERCATI, SELEZIONATI, ASSUNTI E RIMANDATI A CASA: LA TRISTE PARABOLA DEI TREMILA NAVIGATOR - CHIAMATI P… - katun79 : @Xiaomei33571935 @_eeWee_ Io voglio controlli, e poi che le cose promesse funzionino come è stato detto... Assunti con i navigator? - RobertoZucchi11 : CERCATI, SELEZIONATI, ASSUNTI E RIMANDATI A CASA: LA TRISTE PARABOLA DEI TREMILA NAVIGATOR -

Roma, 20 ago. (askanews) - "Alla legittima indignazione seguita allo scandalo di quei parlamentari che hanno percepito il bonus dei 600 euro, dovrebbe seguire altrettanta indignazione per i navigator ...

MA I NAVIGATOR, CHE FINE HANNO FATTO?

Reddito di cittadinanza: i Navigator che fine hanno fatto? Cerchiamo di rispondere a questa domanda dal momento che molti se lo staranno chiedendo, specie quelli che vorrebbero i beneficiari del RdC n ...

