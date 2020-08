Ecco il Motorola Razr 5G in questo video render 3D (Di domenica 23 agosto 2020) Prende progressivamente forma il Motorola Razr 5G, la cui presentazione è prevista il prossimo 9 settembre. Come riportato da 'gsmarena.com', il device si distinguerà dalla precedente generazione sia per il design, più morbido e con schermo di poco più grande (6.7 contro 6.2 pollici), che per l'hardware (miglioramenti al comparto fotografico con l'innesto di un sensore da 48MP, oltre che all'inclusione del processore Snapdragon 765, 8GB di RAM, 256GB di storage interno e supporto alle reti 5G di ultima generazione). Motorola Razr 5G includerà due batterie, di cui la prima da 1180mAh e la seconda da 1453mAh, con supporto alla ricarica rapida a 18W, per un totale di 2633mAh (leggermente più grandi rispetto ai 2510mAh del modello di generazione precedente, anche se la ... Leggi su optimagazine

Dvidi_ : @notgingeragain1 Ecco, Motorola mi mancano :D - GiorgioNezha : RT @Nova24Tec: Motorola Moto G 5G Plus, lo smartphone dal nome lungo ha anche una superbatteria Abbiamo provato lo smartphone nato per port… - lucatremolada : Motorola Moto G 5G Plus, lo smartphone dal nome lungo ha anche una superbatteria Abbiamo provato lo smartphone nato… - Nova24Tec : Motorola Moto G 5G Plus, lo smartphone dal nome lungo ha anche una superbatteria Abbiamo provato lo smartphone nato… - antocalderone : Motorola Moto E7 Plus fatica a nascondersi: ecco quello che sappiamo| -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco Motorola Ecco il Motorola Razr 5G in questo video render 3D OptiMagazine Nokia 3.4, caratteristiche svelate: ecco come sarà

Nokia si prepara a lanciare nei prossimi mesi cinque nuovi smartphone lowcost e tra questi c’è anche il Nokia 3.4. Le prime indiscrezioni sulle caratteristiche sono apparse sul sito di benchmarking Ge ...

Moto E7 Plus sarà lanciato a breve, ecco la scheda tecnica

Il colosso Motorola sta per aggiungere un nuovo dispositivo di fascia bassa alla propria gamma. Stiamo parlando del già vociferato Moto E7 Plus, le cui specifiche non sono più un segreto grazie al ...

Nokia si prepara a lanciare nei prossimi mesi cinque nuovi smartphone lowcost e tra questi c’è anche il Nokia 3.4. Le prime indiscrezioni sulle caratteristiche sono apparse sul sito di benchmarking Ge ...Il colosso Motorola sta per aggiungere un nuovo dispositivo di fascia bassa alla propria gamma. Stiamo parlando del già vociferato Moto E7 Plus, le cui specifiche non sono più un segreto grazie al ...