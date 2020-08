Coronavirus, vaccino: arriva anche quello di Pfizer e BioNTech (Di domenica 23 agosto 2020) Il vaccino a cui stanno lavorando il colosso farmaceutico Pfizer e BioNTech è sulla buona strada per essere sottoposto all'esame dei regolatori già in ottobre, lo annunciano le due società Leggi su firenzepost

Per liberarsi della spagnola occorsero due anni: adesso il numero di contatti tra persone è maggiore ma lo sono anche tecnologie e conoscenze scientifiche. Servirà però un vaccino GINEVRA – Quanto ci ...

Tutto pronto allo Spallanzani per i test sul vaccino "made in Italy", 90 volontari

Prende il largo il vaccino per il Coronavirus completamente “made in Italy”. Lunedì mattina, all’istituto Spallanzani di Roma, inizierà ufficialmente la sperimentazione sull’uomo. All’appello per la r ...

