Coronavirus nel Lazio | record di positivi | oltre la metà sono vacanzieri di rientro Pochi però i malati | solo 6 i pazienti in terapia intensiva

Oggi nel Lazio si registrano 215 casi e zero decessi, di questi il 61% sono link di rientro. Oggi è record di positivi, mai così tanti, legati prevalente ai casi con link dalla Sardegna 45% (97 casi). sono in prevalenza giovani e asintomatici. In questa fase il tema non sono né le ospedalizzazioni, né le terapie intensive che sono assolutamente sotto controllo e non danno alcuna preoccupazione, ma bloccare tempestivamente le catene di trasmissione rintracciando gli asintomatici ed evitare che venga diffuso il virus in ambito familiare. Castelli Romani e litorale Nella Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, si registrano altri 36 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Si tratta di tredici casi di ...

