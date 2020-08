Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non si nascondono più: parla la ex fidanzata (FOTO) (Di domenica 23 agosto 2020) E’ praticamente certa la nuova relazione amorosa tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, l’hair stylist che l’ha conquistata dopo il brevissimo flirt con Gianmaria Antinolfi. Dopo la paparazzata di Vero, la neo coppia non si “nasconde” più, come riportano gli amici di Very Inutil People. Belen Rodriguez e Antonino non si nascondono più: parla la... L'articolo Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non si nascondono più: parla la ex fidanzata (FOTO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

michell00639932 : okay ma ora voglio capire perché se ci si trucca la sera per fare foto si esce tipo belen rodriguez mentre quando r… - blogtivvu : Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non si “nascondono più”, parla Chiara, la ex fidanzata di lui. ? Le sue parol… - blogtivvu : Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non si nascondono più, ecco gli ultimi indizi social: parla la ex fidanzata. - iaia71716551 : @PiniAlvarezGuz Guarda taggare ricky martin oggi non può essere una coincidenza ! E se fossi stata in te mai lo avr… - nimocchiontone : Belen Rodriguez, baci infuocati con la sua nuova fiamma: ecco chi è -