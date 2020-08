A piedi in autostrada per recuperare il portafoglio dimenticato: coppia svizzera multata dalla polizia stradale (Di domenica 23 agosto 2020) In vacanza in Italia, una coppia svizzera è stata multata dalla polizia stradale per aver percorso a piedi un tratto di autostrada. Marito e moglie erano sulla A5 diretti a Rimini per le vacanze ... Leggi su torinotoday

giovannisalvest : @NonEvoluto il giorno che hai deciso di fare l'inversione a U in autostrada su Rangnick sapevi che ti legavi mani… - Lokiandroll : mi distruggono i commenti che si chiedono come facciano i s3n3si a spostarsi nel centro del paese alla stessa veloc… - newsbiella : Dal Nord Ovest - A piedi in autostrada, coppia svizzera multata sulla A5 - morettweet : RT @SkyTG24: Ivrea, a piedi in autostrada: coppia di turisti multata sulla A5 - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Ivrea, a piedi in autostrada: coppia di turisti multata sulla A5 -