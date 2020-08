A Catania è stato realizzato il primo trapianto d'utero in Italia (Di domenica 23 agosto 2020) AGI - Eseguito al centro trapianti del Policlinico di Catania, in collaborazione con l'Azienda ospedaliera Cannizzaro, il primo trapianto di utero in Italia. L'equipe composta dai professori Pierfrancesco e Massimiliano Veroux, Paolo Scollo e Giuseppe Scibilia ha effettuato il delicato intervento su una paziente di 29 anni alla quale è stato trapiantato l'organo. La donna, siciliana, è in buone condizioni di salute. La notizia è stata diffusa dal presidente della Regione Nello Musumeci che ha detto: "è un motivo di grande orgoglio per la sanità di tutto il nostro Paese. La testimonianza stessa di un miracolo 'umano' che restituisce vita grazie al gesto di estrema ... Leggi su agi

