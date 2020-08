6 consigli per iniziare un diario (e perché fa bene) (Di domenica 23 agosto 2020) Attraversare una pandemia, anche in una fase non di lockdown, non è semplice. Progetti per il futuro, nodi mai sciolti, piani di vita o semplici intoppi nella routine quotidiana: sono tanti gli aspetti pratici che possono colpire in profondità il nostro stato mentale e quindi la nostra salute emotiva, i nostri equilibri e la nostra serenità. Un modo per occuparsene, cercando di risolvere ciò che ci turba ma anche di valorizzare al meglio i semi che una fase come questa contiene, è iniziare a tenere un diario. Leggi su vanityfair

Inter : ??? | #INTERPODCAST Consigli per avvicinarsi alla #Uelfinal: ripercorrere la storia nerazzurra di @LMatthaeus10, er… - _Carabinieri_ : Intensificata l'attività di prevenzione degli incendi boschivi sul territorio nazionale con fototrappole, videosorv… - _Carabinieri_ : Una polizza RCA acquistata su internet a prezzo conveniente, l'attesa di qualche giorno, e poi l’irreperibilità del… - bepuppy : Quanto vive un coniglio nano? Consigli per la cura e la salute del coniglio - - FiloBoschetti : Consigli per le letture di Agosto: Partire dal perché: Come tutti i grandi leader sanno ispirare collabora...… -

Ultime Notizie dalla rete : consigli per Galaxy Z Fold 2 5G, consigli di Samsung per usarlo al meglio Tom's Hardware Italia Una poltrona per otto: scatta la corsa a sindaco, tutti i motivi della sfida

Arezzo, 23 agosto 2020 - E’ come se il croupier del Casinò di Palazzo Cavallo avesse detto la frase ormai canonica: les jeux sont fait, rien ne va plus. Non si accettano più puntate sulla ruota del pr ...

Noci - Liuzzi candidato per Puglia Domani, la lista del presidente Fitto

L'ex Sen. nocese scende in campo e si candida al Consiglio regionale della Puglia nella lista civica Puglia Domani a sostegno di Fitto candidato presidente della regione Noci Ba - Chiamato dall’on. Ra ...

Arezzo, 23 agosto 2020 - E’ come se il croupier del Casinò di Palazzo Cavallo avesse detto la frase ormai canonica: les jeux sont fait, rien ne va plus. Non si accettano più puntate sulla ruota del pr ...L'ex Sen. nocese scende in campo e si candida al Consiglio regionale della Puglia nella lista civica Puglia Domani a sostegno di Fitto candidato presidente della regione Noci Ba - Chiamato dall’on. Ra ...