Valorant: in arrivo una soluzione allo ‘ stream-sniping’ (Di sabato 22 agosto 2020) Molto spesso i giocatori di esports e gli streamer che pubblicano video descrivendo le tattiche per giocare a videogiochi sono vittime del così detto fenomeno dello ‘stream-sniping’. Questa pratica indesiderata è presente in particolare nei giochi sparatutto come per esempio Valorant. Proprio per questo Riot Games si sta muovendo per cercare una soluzione al problema. Ve ne abbiamo già parlato in un articolo precedente. Il fenomeno dello stream-sniping consiste nel continuare a sparare verso un giocatore sapendo in anticipo dove si trova poichè quest’ultimo sta facendo un video in diretta che viene seguito anche dall’avversario. Questa pratica rovina l’esperienza di gioco non solo dello streamer ma anche di coloro che stanno ... Leggi su esports247

