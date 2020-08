Ufficiale: la Cavese cede Sainz-Maza al Gubbio (Di sabato 22 agosto 2020) La Cavese cede Sainz-Maza al Gubbio, come si legge dalla nota apparsa sul sito Ufficiale del club metelliano. “La Cavese 1919 comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Gubbio Calcio per la cessione a titolo definitivo del calciatore Miguel Angel Sainz-Maza. La sua esperienza in maglia blufoncé si chiude dopo una stagione e mezza, con un bilancio complessivo di 45 presenze ufficiali, tra campionato e coppa, e 4 gol”. Foto: Sito Ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

ottopagine : Cavese, ufficiale la cessione di Saniz-Maza al Gubbio #CavadeTirreni - NunzioMarrazzo : Cavese. Ufficiale, Sainz-Maza passa al Gubbio ???????? #Calcio, #Cavese, #GironeC,#SainzMaza, #Santoriello, #SerieC… - IAMCALCIOSALERN : Cavese: ufficiale la cessione di Maza - NewsTuttoC : UFFICIALE - Cavese, Miguel Angel Sainz-Maza ceduto al Gubbio - SalernoSport24 : ?? Cavese, UFFICIALE: Paolo Cannistrà è un nuovo calciatore dei metelliani - -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Cavese Cavese, ufficiale la cessione di Saniz-Maza al Gubbio Ottopagine Cavese: ufficiale la cessione di Maza - I AM CALCIO ITALIA

È terminata l'esperienza di Sainz Maza alla Cavese: il calciatore è stato infatti ceduto al Gubbio. Diciotto mesi di luci e ombre con la casacca blufoncè, in cui il fantasista ha alternato giocate di ...

Ceccano verso il voto: tre in corsa per diventare sindaco e 271 aspiranti consiglieri. Ecco le liste

Sono ufficialmente tre i candidati a sindaco di Ceccano: l’ex primo cittadino Roberto Caligiore, luogotenente ed elicotterista dei carabinieri; l’ex presidente del Consiglio Marco Corsi, impiegato in ...

È terminata l'esperienza di Sainz Maza alla Cavese: il calciatore è stato infatti ceduto al Gubbio. Diciotto mesi di luci e ombre con la casacca blufoncè, in cui il fantasista ha alternato giocate di ...Sono ufficialmente tre i candidati a sindaco di Ceccano: l’ex primo cittadino Roberto Caligiore, luogotenente ed elicotterista dei carabinieri; l’ex presidente del Consiglio Marco Corsi, impiegato in ...