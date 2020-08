Tabellone Challenger Trieste 2020: presenti Musetti e Giustino (Di sabato 22 agosto 2020) Il Tabellone e tutti gli accoppiamenti del Challenger di Trieste 2020, in programma dal 24 al 30 agosto. La testa di serie numero uno è l’australiano Alexei Popyrin. Wild card a giovani azzurri quali Lorenzo Musetti, Giulio Zeppieri e Matteo Gigante. Ben nove gli italiani presenti in Tabellone, tra cui le teste di serie numero 4 (Lorenzo Giustino), 5 (Roberto Marcora) e 6 (Alessandro Giannessi). Di seguito tutti gli accoppiamenti aggiornati giorno per giorno. Ecco il Tabellone del Challenger di Trieste: (1)Popyrin vs Halys Altmaier vs (WC) Musetti (WC) Gigante vs Baldi Ficovich vs (8) Lacko (4) Giustino vs Viola Bourgue vs Q Mena vs Moraing Q vs (6) ... Leggi su sportface

Nemmeno per Stan Wawrinka, numero 17 del mondo, è facile vincere un Challenger nel 2020. Lo svizzero ha scelto di rientrare dopo il lockdown a Praga e ha conquistato il titolo nel torneo da 125 mila d ...

Cinque mesi. Sono passati più di cinque mesi dalla finale tra Thiago Seyboth Wild e Casper Ruud sulla terra di Santiago del Cile. Dopo i tornei di Palermo, Praga e Lexington (nel circuito femminile) l ...

