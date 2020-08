Rocca di Papa, la lite tra fratelli finisce a coltellate: paura per il minore (Di sabato 22 agosto 2020) Una nottata violenta quella trascorsa a Rocca di Papa dove due fratelli rumeni, di 21 e 19 anni, hanno rischiato di farsi davvero del male. In particolare a seguito di una lite scattata intorno all’1.30 il fratello maggiore ha accoltellato il minore rischiando di ucciderlo. Entrambi avevano bevuto e durante il litigio il 19enne è stato ferito dal fratello alla spalla, al fianco ed al braccio destro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Rocca di Papa, di Grottaferrata e sono state fornite le prime cure al fratello minore che successivamente è stato trasportato in codice rosso a Frascati. Il ragazzo non è in pericolo di vita ma ha una prognosi di 40 giorni. Per quanto riguarda invece il fratello maggiore è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

