Palermo, Saraniti e il sogno rosanero: l’attaccante cresciuto con i gol di Toni a Caracciolo (Di sabato 22 agosto 2020) Un sogno che diventa realtà. Ad Andrea Saraniti non sembra vero di poter giocare con la maglia che rappresenta la sua città.Ad accoglierlo, la sera che è arrivato in città, familiari e amici che in uno striscione hanno scritto «Benvenuto nella tua città bomber» con tanto di fuochi d’artificio. E dire che solo fino a qualche giorno fa diceva: "Sarebbe la realizzazione di un desiderio giocare nella squadra della mia città mi darebbe una marcia in più. Se dovessi tornare in Sicilia sarebbe solo per il Palermo" e proprio il giorno in cui finalmente ha messo la firma sul contratto biennale ha dedicato il traguardo a suo padre scrivendo su Instagram "Se tu fossi stato qui con noi a vivere questo momento, saresti stato orgoglioso di vedermi con questa maglia addosso, ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Palermo, Saraniti e il sogno rosanero: l’attaccante cresciuto con i gol di Toni a Caracciolo - WiAnselmo : #Palermo, Saraniti e il sogno rosanero: l'attaccante cresciuto con i gol di Toni a Caracciolo - Mediagol : #Palermo, Saraniti e il sogno rosanero: l'attaccante cresciuto con i gol di Toni a Caracciolo - ILOVEPACALCIO : #Palermo: che accoglienza per #Saraniti! Fuochi d'artificio per lui (VIDEO) - Mediagol : #Boscaglia: “Saraniti e Valente mi piacciono. Obiettivo playoff? Ecco come affronteremo la #SerieC” -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Saraniti Palermo, Saraniti e il sogno rosanero: l’attaccante cresciuto con i gol di Toni a Caracciolo Mediagol.it Il Palermo prende forma: dal Monza arriva il difensore Ivan Marconi

Passo dopo passo il Palermo inizia a prendere forma. Il terzo arrivo in casa rosanero si chiama Ivan Marconi, difensore che arriva dal Monza con cui ha vinto il campionato di serie C. Rinaldo Sagramol ...

Palermo: che accoglienza per Saraniti! Fuochi d’artificio per lui (VIDEO)

16:36Palermo: accordo con Asp 6 e AO Villa Sofia-Cervello per effettuare i tamponi – il comunicato 16:32Palermo: che accoglienza per Saraniti! Fuochi d’artificio per lui (VIDEO) 13:17Tuttosport: “Bosc ...

Passo dopo passo il Palermo inizia a prendere forma. Il terzo arrivo in casa rosanero si chiama Ivan Marconi, difensore che arriva dal Monza con cui ha vinto il campionato di serie C. Rinaldo Sagramol ...16:36Palermo: accordo con Asp 6 e AO Villa Sofia-Cervello per effettuare i tamponi – il comunicato 16:32Palermo: che accoglienza per Saraniti! Fuochi d’artificio per lui (VIDEO) 13:17Tuttosport: “Bosc ...