NBA Playoffs, Raptors e Celtics sul 3-0: allungo per Clippers e Jazz (Di sabato 22 agosto 2020) Continuano i Playoffs NBA, con la vittoria dei Toronto Raptors e dei Boston Celtics che si portano sul 3-0. Serie sul 2-1 per i LA Clippers e gli Utah Jazz. Ad Orlando, Florida, continua la stagione NBA, con i Playoffs che stanno entrando nel vivo. Infatti abbiamo già le prime serie pronte ad indirizzarsi verso … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : NBA Playoffs Guida ai playoff: tutto quello che c'è da sapere su ogni serie del primo turno La Gazzetta dello Sport Playoff NBA, Miami fa il bis grazie alle triple: battuti i Pacers, serie sul 2-0

Chiudono avanti nel punteggio i Pacers dopo i primi 12 minuti di gioco, nonostante la super partenza di Miami, guidata dai tre canestri in fila dalla lunga distanza di Duncan Robinson: è lui a spinger ...

Playoff NBA, dominio Utah Jazz, Denver Nuggets distrutti: è 2-1 nella serie

Jamal Murray dà subito il benvenuto nella serie al rientrante Mike Conley segnando 5 punti in fila, ma i Nuggets si disuniscono in fretta in difesa e Joe Ingles può alzare due alley-oop a Donovan Mitc ...

