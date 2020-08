Mal riuscita la patch di luglio per Samsung Galaxy S9: crollo batteria evidente (Di sabato 22 agosto 2020) Ci sono aggiornamenti che allungano il ciclo di vita degli smartphone ed altri che, come nel caso della patch di luglio per il Samsung Galaxy S9, mettono seriamente in difficoltà gli utenti. Quanto emerso negli ultimi giorni, infatti, è emblematico sotto questo punto di vista, soprattutto per coloro che speravano di disporre più a lungo di un device dagli elevati standard in termini di durata della batteria. Così non è stato, almeno stando ad alcuni feedback che si possono raccogliere facilmente in questo periodo. L'aggiornamento di luglio per il Samsung Galaxy S9 ha affondato la batteria In particolare, non sono per nulla isolate le segnalazioni da parte degli utenti che si ritrovano con un ... Leggi su optimagazine

