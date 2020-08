L’estate giusta in cui rileggere Elsa Morante (Di sabato 22 agosto 2020) Lo scorso 18 agosto sarebbe stato il compleanno di Elsa Morante, considerata una delle voci più importanti del secondo Novecento italiano. L’autrice de La storia e L’isola di Arturo, in parte tenuta in ombra dalla figura del primo compagno Alberto Moravia, raccontò dall’interno delle vicende dei suoi libri il terribile riconoscimento di una storia che schiaccia i suoi personaggi nella propria vastità, e che solo la letteratura può in fondo sanare, donando luce. In questa fine estate che sembra alimentare nuove paure di autunni inquieti – e tutt’altro che caldi – dopo il sogno di un’estate ansiosa e liberatoria, è una scrittrice adatta da rileggere oggi. Morante, che aveva esordito nella forma breve con racconti e fiabe in cui la ... Leggi su wired

