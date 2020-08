Legnini: «Basta alibi, ora le norme per ricostruire ci sono» (Di sabato 22 agosto 2020) «Il tempo degli alibi è fi-ni-to». Giovanni Legnini, una vita tra Pci, Pds, Ds e Pd (fino al 2014, quando è stato eletto nel Consiglio superiore della magistratura), è commissario straordinario del governo alla ricostruzione delle aree distrutte dai terremoti del 2016 e del 2017 dallo scorso San Valentino. I giorni del quarto anniversario della scossa con cui cominciò l’incubo li sta passando lungo il Cammino delle terre mutate, un percorso, da fare rigorosamente a piedi, che unisce decine di … Continua L'articolo Legnini: «Basta alibi, ora le norme per ricostruire ci sono» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Legnini Basta

la Repubblica

A quattro anni dal sisma del Centro Italia, il commissario per la ricostruzione: «Oggi concluse solo 85 opere su 1.400 finanziate. Ora tempi più rapidi per le pratiche dei cittadini: da 70 a 110 giorn ...Quattro anni fa, vedendo il mio paese e le frazioni distrutte, sinceramente non pensavo che in quattro anni si sarebbe ricostruito tutto, ma non avrei mai immaginato che ci trovassimo così indietro ne ...