Leafy è stati bannato da YouTube (Di sabato 22 agosto 2020) Il famosissimo YouTuber Leafyishere è stato bannato dalla piattaforma dopo aver pubblicato diversi video con contenuti creati da altri YouTuber, in primis la famosa streamer Imane ‘Pokimane’ Anys. Ripercorriamo ora passo passo la carriera di Leafyshere per chi fosse amante di esports ma non lo conoscesse. Si tratta di uno streamer che ha conosciuto una rapidissima crescita di popolarità sulla piattaforma tanto da decidere di smettere di fare video e di sparire da YouTube per circa un paio di anni. Nel 2020 ha deciso di tornare in auge prima con alcuni video di satira riguardo canali molto popolari tra i quali iDubbz, H3H3, e KEEMSTAR. A partire da Luglio ha deciso di rivolgere però la sua attenzione alla famosa streamer di Twitch ... Leggi su esports247

