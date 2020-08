Lampedusa, abbandonata e vilipesa. E’ la disfatta dei guru dell’accoglienza (Di sabato 22 agosto 2020) Roma, 22 ago – La tanto decantata accoglienza degli immigrati rappresenta il fallimento più evidente dell’ideologia globalista. Il simbolo di questa disfatta emerge oggi dal cuore pugnalato di Lampedusa. L’isola delle Pelagie non è stata meramente abbondata, è stata appositamente selezionata per essere trasmutata in epicentro di una politica anti-nazionale per via della sua posizione geografica. Nell’indifferenza generale dell’Unione europea che assiste fischiettando all’invasione di una perla italiana incastonata nel Mediterraneo. A nessuno sembra interessare l’esplosione di un’isola, ma è proprio quell’isola così infuocata che smaschera i pagliacci ballerini (ogni riferimento a It aka Pennywise è puramente casuale) del buonismo à la page. I numeri ... Leggi su ilprimatonazionale

