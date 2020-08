La squadra dei braccianti e richiedenti asilo di Gioia Tauro che scende in campo per vincere tutto (torneo e cittadinanza) (Di sabato 22 agosto 2020) Ci sono partite che durano più di 90 minuti e valgono una vita intera. Lo sa bene Rocco Borgese, segretario generale della Flai Cgil di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria, il sindacato dei lavoratori dell’agroindustria, che ha messo in piedi una squadra di calcio con giocatori tutti migranti e richiedenti asilo. Braccia per l’agricoltura locale, piedi che fanno meraviglie, testa che guarda avanti. La prima partita l’hanno vinta con il mirabolante risultato di 8 a 1. Solo per poco sono arrivati secondi nella classifica finale del torneo, dove giocavano altri calciatori dilettanti, magari più freschi, che non si allenavano dopo una giornata a spaccarsi la schiena nei campi. Un risultato finale che renderebbe orgoglioso qualunque patron di ... Leggi su linkiesta

L'Inter perde male la sua finale, quasi non la gioca. A dimostrazione che manca a tutti un gradino per essere da parte finale di Champions. Non è ancora il tempo di raccogliere, il Siviglia porta anzi ...

