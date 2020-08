Inter, Allegri è già un tormentone: tutti i meme del web sul possibile sostituto di Conte [GALLERY] (Di sabato 22 agosto 2020) Il suo nome era spuntato già fuori settimane fa, dopo l’ennesimo sfogo di Conte. Poi la “tregua”, il finale di stagione, la sconfitta di ieri sera e le parole del tecnico dell’Inter che sanno di addio. E così è rispuntato Max Allegri, dato come candidato principale alla successione sulla panchina nerazzurra dopo l’incontro della prossima settimana tra Conte e Zhang. Non potevano ovviamente mancare le reazioni sul web, per quello che è già diventato un tormentone. Per l’Inter sarebbe la seconda scelta di fila riguardante un ex bianconero. Abbiamo raccolto alcuni meme simpatici, eccoli nella FOTOGALLERY in alto. Inter, così è un peccato: ... Leggi su calcioweb.eu

FabrizioRomano : Antonio Conte e l’Inter si incontreranno durante la prossima settimana. Se decidesse di lasciare il club, Massimili… - GoalItalia : Conte-Inter addio? Pronto Allegri ???? - tancredipalmeri : Praticamente Conte ha detto “O Ausilio o me”. E considerando la stretta relazione tra Ausilio e Zhang, direi che C… - AxxMassimo : @SimoneAvsim Di Allegri e Conte non ce ne frega un cazzo...!! Tu hai tifato inter ...non i veri tifosi Juve Nasconditi - davideinno85 : RT @EpyAle: Ibrahimovic e Vieira Asamoah Marotta Conte Probabilmente a breve Allegri Magari dopo Allegri, Sarri Più che l'Inter è l'Intern… -