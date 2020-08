Edoardo Molinari quarto al Wales Open: ultimo giro per il titolo (Di sabato 22 agosto 2020) NEWPORT, Galles, - Con una rimonta dal 21° posto, Edoardo Molinari si è portato al quarto con 210, 72 70 68, -3,, a quattro colpi dalla vetta, e sarà in corsa per il titolo nel giro finale dell'ISPS ... Leggi su corrieredellosport

VitoVaiPiano__ : RT @2spritsalcynar: Edoardo Molinari. In classe alle superiori con mio fratello,ricordato da tutta la scuola per quella volta che lo fecero… - Filippo_KN75 : RT @2spritsalcynar: Edoardo Molinari. In classe alle superiori con mio fratello,ricordato da tutta la scuola per quella volta che lo fecero… - oden932 : RT @2spritsalcynar: Edoardo Molinari. In classe alle superiori con mio fratello,ricordato da tutta la scuola per quella volta che lo fecero… - Snake90Inter : RT @2spritsalcynar: Edoardo Molinari. In classe alle superiori con mio fratello,ricordato da tutta la scuola per quella volta che lo fecero… - WazzaFit : RT @2spritsalcynar: Edoardo Molinari. In classe alle superiori con mio fratello,ricordato da tutta la scuola per quella volta che lo fecero… -