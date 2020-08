Diritti tv, la cordata Cvs-Advent-Fsf pronta a presentare un’offerta (Di sabato 22 agosto 2020) Un’unica cordata formata dalla società inglese Cvc, l’americana Advent e il gruppo italiano Fsf per presentare un’offerta alla Lega Serie A. Il tema sul tavolo è quello dei Diritti tv e per i club italiani si fa largo l’idea di di costituire una media company e cederne una quota di minoranza a fondi in grado di sostenere il progetto. Lo riporta Il Sole 24 ore che precisa come il gruppo Cvc si fosse già mosso nel mese di luglio. Le proposte definitive devono arrivare sul tavolo di via Rosellini entro martedì prossimo e i club ne discuteranno nella prossima assemblea. Leggi su sportface

Come confermano fonti vicine al dossier, Advent, che già lavorava al piano con il gruppo italiano Fsi, ha deciso di aderire al progetto di Cvc, il primo fondo ad avviare una trattativa esclusiva con l ...

