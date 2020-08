Covid, in Puglia 22 positivi su oltre 2.500 test. In provincia di Bari su 12 casi cinque sono rientri dall'estero (Di sabato 22 agosto 2020) Si tratta di persone tornate da Spagna, Grecia e Albania. Anche oggi nessun decesso. Attualmente nella regione ci sono 403 positivi Leggi su repubblica

