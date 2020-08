Conte verso l'addio, l'Inter a una svolta (Di sabato 22 agosto 2020) AGI - I prossimi giorni saranno decisivi per la permanenza di Antonio Conte all'Inter: nemmeno il tempo di metabolizzare la sconfitta in finale di Europa League con il Siviglia, su cui hanno pesato l'inesperienza e un pizzico di sfortuna, e la società si trova a doversi confrontare di nuovo con le parole del tecnico nel dopo-gara che a molti sono parse un addio. Già lunedì potrebbe esserci il confronto decisivo con il presidente Steven Zhang che nonostante il ko ha parlato di "stagione molto positiva" e ha lodato staff e giocatori. "Avanti con o senza di me" "Adesso ci prenderemo due-tre giorni di vacanza, e a mente fredda ci incontreremo, è giusto così", ha detto a caldo l'ex ct azzurro, "si farà poi una disamina della ... Leggi su agi

