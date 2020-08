Conferenza stampa Ricardo Rodriguez: «Il Toro mi voleva fortemente. Voglio fare bene» (Di sabato 22 agosto 2020) Conferenza stampa Ricardo Rodriguez: le parole del neo acquisto del Torino dopo l’ufficialità dei giorni scorsi Ricardo Rodriguez si è presentato in Conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti. Le parole dell’ex terzino del Milan, che si è legato al club granata per i prossimi quattro anni, riportate da TMW. PRIMI GIORNI IN GRANATA – «Ringrazio il direttore, il presidente e il mister per la fiducia. Sono contento di essere al Toro, Voglio fare bene. Come mai qui? Mi piace giocare in Italia, ho scelto il Toro perché hanno fatto tanto per me e mi volevano fortemente. E io ... Leggi su calcionews24

Oms: “Speriamo di sconfiggere pandemia in 2 anni. Vaccino? Nessuna garanzia”

Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che l’auspicio è quello di riuscire a "fermare la pandemia in due anni". "Nella nostra ...

