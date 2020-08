Campania, manifesto contro De Luca inneggia a Mussolini: è polemica (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Polemiche in Campania per un manifesto elettorale con il simbolo di Fratelli d’Italia che attacca il presidente uscente, Vincenzo De Luca, citando Benito Mussolini. Il gigantesco manifesto, apparso a Salerno fa esplicito riferimento al ventennio e al Duce. Non si conosce l’autore di questa provocazione. La denunzia su Facebook dell’Anpi di Salerno “Con profondo sgomento e indignazione, abbiamo appreso della presenza di grossi manifesti elettorali delle liste del partito Meloni-FdI, affissi nella zona dello svincolo autostradale di Pontecagnano sud.Manifesti che in merito alle vicende dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, fanno esplicito riferimento al nome di Mussolini.Prescindendo dal merito della ... Leggi su anteprima24

infocampania : L'EDITORIALE - LA LEZIONE DI DRAGHI: UN MANIFESTO POLITICO PER IL NOSTRO PAESE a cura di RAFFAELE LAURO*… - infocampania : L'EDITORIALE - LA LEZIONE DI DRAGHI: UN MANIFESTO POLITICO PER IL NOSTRO PAESE a cura di RAFFAELE LAURO*… - Confucio_ : @garbino @chiadegli @lbianchetti @_aug_10th Se la PA viene utilizzata come strumento di welfare in disguise piuttos… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania manifesto Stretta anti virus in Campania | il manifesto Il Manifesto Il reverendo sale fino alla cima del campanile per sconfiggere la sua paura

Oms: "Speriamo di sconfiggere pandemia in 2 anni. Vaccino? Nessuna garanzia" L’Organizzazione Mondiale della Sanità spera che la crisi sanitaria dovuta al Coronavirus possa finire in due anni. Lo ha d ...

Coronavirus, De Luca: "Se contagi in aumento, serve limite spostamenti tra regioni"

I governatori di Emilia Romagna e Liguria dicono no all’eventuale chiusura dei confini regionali, ipotesi avanzata dal governatore della Campania. "La situazione va monitorata ma non vedo rischio di b ...

Oms: "Speriamo di sconfiggere pandemia in 2 anni. Vaccino? Nessuna garanzia" L’Organizzazione Mondiale della Sanità spera che la crisi sanitaria dovuta al Coronavirus possa finire in due anni. Lo ha d ...I governatori di Emilia Romagna e Liguria dicono no all’eventuale chiusura dei confini regionali, ipotesi avanzata dal governatore della Campania. "La situazione va monitorata ma non vedo rischio di b ...