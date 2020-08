Brucia stalla: spegnimento difficile causa scarsità d'acqua (Di sabato 22 agosto 2020) I pompieri hanno dovuto pomparne dal fiume. Per appurare le cause del sinistro è stata aperta un'inchiesta. Leggi su media.tio.ch

Una stalla è bruciata venerdì sera in località Campsut, nella Valle di Avers (GR). Non vi sono stati feriti. In seguito alle operazioni di spegnimento, a cui hanno partecipato 53 militi di tre diversi ...Roma, 21 ago. (Adnkronos) - Stress da caldo anche per gli animali nelle case e nelle fattorie, dove sono già entrate in funzione ventole e doccette per aiutare le mucche che stanno producendo fino al ...