Biden: banale e senza contenuti (Di sabato 22 agosto 2020) A Joe Biden c’è voluta forse una vita per preparare il discorso di accettazione della nomination, unico politico che per la prima volta nella storia degli Stati Uniti può vantarsi di essere riuscito a riunire le idee della sinistra radicale - tanto da farne il suo candidato vicepresidente - ed il supporto ideologico dei trillionaires. Un discorso molto noioso: e non è solo per il contenuto ma per come il ben educato politico Biden è stato incapace di rivestire di emozioni e leadership, che è quello che si chiede ad un supposto leader che si propone di guidare gli Stati Uniti. Ed è già qui che si capisce il reale enjeux: è Kamala Harris il protagonista oggi e domani se Biden sarà eletto. Non c’è contatto visivo, nessuna spontaneità, ... Leggi su nicolaporro

In anticipo di una settimana sulla promessa fatta Joe Biden ha nominato la sua partner nella corsa alla presidenza degli Stati Uniti. Kamala Harris, senatrice della California di origini indiane e gia ...

