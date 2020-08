Ballando con le stelle, ora il cast è al completo: gli accoppiamenti ufficiali (Di sabato 22 agosto 2020) Ora il cast è al completo: Ballando con le stelle è pronto al ritorno in tv. Sull’account Instagram del programma sono state ufficializzate le coppie maestri-concorrenti che prenderanno parte alla prossima edizione del talent. Fra questi spicca l’accoppiamento Raimondo Todaro-Elisa Isoardi, già vociferato nei giorni precedenti. Il ritorno di Ballando con le stelle Tutto pronto per il ritorno sul piccolo schermo del talent per eccellenza del sabato sera di Rai1. A partire dal 12 settembre, infatti, Ballando con le stelle ritorna in tv con una edizione nuova di zecca. Saranno appuntamenti indubbiamente segnati dall’emergenza Coronavirus, che ha indirizzato alcune scelte della produzione. Al fine di ... Leggi su thesocialpost

lucydiamond88 : RT @anikeatable: Io non pago il canone Rai per vedere che, in prima serata, a 'ballando con le stelle', viene scelta come vip la nipote del… - stoharryvando : RT @anikeatable: Io non pago il canone Rai per vedere che, in prima serata, a 'ballando con le stelle', viene scelta come vip la nipote del… - DanielaColomb : RT @Chiara65727610: Vabbè @CdGherardesca a Ballando con le Stelle ????? - severusmagiustu : @lestirpatore Ma non la fai ricredere. Le fai pubblicità e basta. Una fascista la fai ricredere vedendo veramente l… - iamellico : Già rido per #Ballando che inizierà alle 20:30, con i soliti mezzucci acchiappa share, facendo “l’anteprima” fino alle 21:50 -