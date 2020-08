40enne è disperso nelle acque del lago di Barrea, in corso ricerche con i sommozzatori (Di sabato 22 agosto 2020) L'Aquila - Sono ore di apprensione a Barrea per un 40 enne straniero che è finito nel lago senza più riemergere. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio quando l'uomo si trovava sul posto con la famiglia. Da quanto si è appreso l'uomo sarebbe scivolato dalla riva finendo in acqua un punto del lago profondo. L'allarme è stato dato dai familiari. Sono state quindi attivate le ricerche con i sommozzatori dei Vigili del Fuoco che sono impegnati nelle operazioni di recupero insieme ai carabinieri della compagnia di Castel di Sangro. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv

Sono ore di apprensione a Barrea per un 40 enne straniero che è finito nel lago senza più riemergere. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio quando l'uomo si trovava sul posto con la famiglia. Da ...

Abruzzo: disperso un 40enne, era in canotto con i figli sul lago di Barrea

Un pomeriggio all’insegna della spensieratezza e della natura incontaminata si è trasformata in un vero e proprio incubo per un gruppo di turisti che ha scelto di passare il sabato nella località sita ...

Un pomeriggio all'insegna della spensieratezza e della natura incontaminata si è trasformata in un vero e proprio incubo per un gruppo di turisti che ha scelto di passare il sabato nella località sita ...