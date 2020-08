Usa 2020, Biden accetta la nomination: «Con Trump troppa rabbia e odio, supereremo questa stagione di tenebre» (Di venerdì 21 agosto 2020) Nella quarta e ultima serata della convention democratica americana a Milwaukee, Joe Biden ha accettato la nomination per la Casa Bianca: «Se sarò eletto sarò il presidente di tutti», ha affermato nel suo discorso. E dopo aver pronnunciato la formula di rito con un velo di commozione sul volto («Accetto la nomination alla presidenza degli Stati Uniti d’America»), è diventato formalmente il candidato del Partito democratico alle presidenziali Usa 2020. «L’America è a un punto di svolta – ha affermato Biden – questa è un’elezione in grado di cambiare la storia». Poi, il candidato – ex vicepresidente sotto l’amministrazione Obama – ha fatto un rapido ... Leggi su open.online

