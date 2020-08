Uomini e Donne, ex tronista scrive un libro: ‘Non sarà un’autobiografia’ (Di venerdì 21 agosto 2020) Ex tronista scrive un libro Giulia De Lellis è il personaggio pubblico di Uomini e Donne più seguito del momento. La sua storia d’amore, fatta di alti e bassi con Andrea Damante, sta incuriosendo soprattutto i telespettatori di Maria De Filippi. Ai tempi della loro separazione, lei scrisse il libro autobiografico per raccontare del tradimento subito dal dj veronese. A seguire anche l’ex tronista Valentina Dallari ha deciso di mettere su carta il periodo del ricovero ospedaliero per l’anoressia. A breve anche un altro volto noto del programma si affiderà a un’editoria per pubblicare un suo libro. Non sarà un’autobiografia, ma un mezzo per essere aggiornati sulle dinamiche del mondo ... Leggi su kontrokultura

