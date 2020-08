The Flash: Ben Affleck ha fatto modificare lo script prima di tornare come Batman (Di venerdì 21 agosto 2020) Ben Affleck tornerà ad indossare il costume di Batman nel film The Flash ma prima di accettare il ruolo ha chiesto di apportare alcune modifiche allo script. Dopo aver chiesto di modificare alcune parti dello script di The Flash, Ben Affleck ha accettato di essere di nuovo Batman nel film DC, nel quale avrà un cameo definito dal regista Andy Muschietti come "sostanziale". La notizia, circolata sul web nelle scorse ore, ha entusiasmato tutti coloro che considerano quella di Ben Affleck la versione migliore dell'eroe DC. Una novità in parte inaspettata, se consideriamo l'addio al ruolo avvenuto soltanto lo scorso anno, a seguito delle bocciature dei film che lo ... Leggi su movieplayer

