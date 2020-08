The Boys in the Band: le foto e la data di uscita del film Netflix con Matt Bomer e Jim Parsons (Di venerdì 21 agosto 2020) Netflix ha condiviso online le prime foto e la data di uscita del film The Boys in the Band, adattamento dello spettacolo teatrale prodotto per Netflix da Ryan Murphy. The Boys in the Band, di cui sono state diffuse le prime foto, ha una data di uscita: mercoledì 30 settembre debutterà su Netflix il film diretto da Joe Mantello e prodotto da Ryan Murphy. Le immagini mostrano i protagonisti dell'adattamento dello spettacolo teatrale scritto nel 1968 a Mart Crowley, morto nel mese di marzo, e con al centro un gruppo di amici gay. Gli eventi raccontati in The Boys in the Band, spettacolo ... Leggi su movieplayer

