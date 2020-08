Sogno d’una notte di mezza estate: il grande interpello comunale (Di venerdì 21 agosto 2020) La pubblicazione nella settimana di ferragosto del “grande interpello” per tutte le posizioni organizzative della Città di Torino sta suscitando non poche perplessità ed interrogativi. Per i non addetti alle questioni “comunali” si tratta di ruoli amministrativi paragonabili ai “quadri” delle aziende private o ad una figura simile alla “vice dirigenza”. A circa otto mesi dalle elezioni amministrative, e dopo un concorso per dirigenti che ha avuto una partenza piuttosto accidentata (come abbiamo già raccontato), la sindaca Chiara Appendino ha deciso di rimettere in discussione tutti i “quadri” della macchina amministrativa comunale. Chiunque se ne intenda un po’ di gestione del personale e di management non comprende come si possa ridiscutere ... Leggi su nuovasocieta

