Pagelle Inter-Siviglia 2-3: voti e tabellino finale Europa League 2019/2020 (Di venerdì 21 agosto 2020) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Inter-Siviglia 2-3, match valevole per la finale dell’Europa League 2019/2020. A Colonia va in scena una grande partita con gli andalusi che vanno sotto per via del rigore di Lukaku ma poi riescono a ribaltare la partita. Sul finire di primo tempo arriva la rete di Godin per il momentaneo 2-2 ma è un clamoroso autogol di Lukaku a decidere la coppa. Siviglia (4-3-3): Bono 6.5; Jesus Navas 7, Koundé 7, Diego Carlos 6.5, Reguilon 6; Jordan 6 (40’ st Gudelj sv), Fernando 6.5, Banega 7; Ocampos 6 (25’ st Munir 6), de Jong 7.5 (40’ st En-Nesyri sv), Suso 5.5 (32’ st Vazquez 6). In panchina: Vaclik, Sergi ... Leggi su sportface

