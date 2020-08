Nuovo caso di positività al Covid-19 in Serie A: è un tesserato del Benevento (Di venerdì 21 agosto 2020) La Serie A deve fare nuovamente i conti con un caso di positività al Coronavirus. Dopo le non negatività riscontrate ad Andrea Petagna e Jeremie Boga ieri, stavolta tocca a un tesserato del Benevento. Il club ciociaro, promosso dalla Serie B, è in ritiro a Seefield.COMUNICATOIl Benevento ha diffuso la notizia con una nota: "Il Benevento Calcio comunica che nel ritiro di Seefield è stato rilevato un caso di Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Il giocatore interessato, asintomatico, sta bene. Secondo i protocolli sanitari in vigore è stato immediatamente isolato ed è sotto la supervisione dello staff medico in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali". ... Leggi su itasportpress

