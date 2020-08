Navalnyj, i medici russi ritrattano: “No tracce di veleno”. Stallo sul trasferimento in Germania (Di venerdì 21 agosto 2020) ROMA – I medici dell’ospedale siberiano dove e’ ricoverato Aleksej Navalnyj negano di aver trovato tracce di veleno nell’uomo, contraddicendo cio’ che avevano sostenuto solo un’ora prima: lo ha riferito oggi la portavoce dell’oppositore Kira Jarmysh, con un messaggio su Twitter. Leggi su dire

