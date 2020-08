MotoGp – Modifica in pista in Austria dopo l’incidente Zarco-Morbidelli: la decisione di Fim e Direzione Gara (Di venerdì 21 agosto 2020) Continuano le polemiche dopo l’incidente di domenica scorsa al Red Bull Ring tra Zarco e Morbidelli. Tra i vari pareri è spiccato quello di Valentino Rossi, secondo il quale, a prescindere dal colpevole, il punto della pista in cui è avvenuto l’incidente è particolarmente pericoloso. Franco Uncini e la Direzione Gara, dunque, hanno deciso di Modificare il circuito, prolungando di ben 12 metri la protezione al centro della curva 3, in modo da impedire un’altra invasione della pista in caso di incidente, anche se così i piloti avranno meno visuale sull’uscita dalla curva.L'articolo MotoGp – Modifica in pista in Austria ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Modifica MotoGP Stiria, modifiche in curva 3: malumori contro il FIM Panel Corse di Moto MotoGP: ecco come è cambiato il Red Bull Ring dopo la grande paura [VIDEO]

Il canale ufficiale della MotoGP ha diffuso un video in cui vengono illustrate le modifiche apportate alle curve 2 e 3 dello Spielberg dopo il tremendo incidente di domenica scorsa ...

GP Stiria: Zarco “out”, almeno per le prove libere del venerdì

Importanti novità arrivano dall'Austria, in attesa di rivedere i piloti del Motomondiale in pista da domani mattina (qui tutti gli orari del weekend). Oggi è stato tempo per quelli che sono stati i pr ...

Il canale ufficiale della MotoGP ha diffuso un video in cui vengono illustrate le modifiche apportate alle curve 2 e 3 dello Spielberg dopo il tremendo incidente di domenica scorsa ...Importanti novità arrivano dall'Austria, in attesa di rivedere i piloti del Motomondiale in pista da domani mattina (qui tutti gli orari del weekend). Oggi è stato tempo per quelli che sono stati i pr ...