Million Day, i cinque numeri vincenti di venerdì 21 agosto 2020 (Di venerdì 21 agosto 2020) Seguite in diretta su l' estrazione del Million Day di oggi venerdì 21 agosto 2020. Conosceremo alle 19 i cinque numeri vincenti. Million Day è il gioco di Lottomatica che permette di vincere un ... Leggi su leggo

strawberiiijm : how about 100 million views per day? ksksjsjsjs - leggoit : #million day, i cinque numeri vincenti di venerdì 21 agosto 2020 - Adenuricfla : RT @The_IAM_guy: @Luca_Gualtieri1 Con tutto il dovuto rispetto per l' #OCSE, a me pare che la situazione sia un tantino diversa. Magari mi… - The_IAM_guy : Mi capita questo tweet grazie a @MarcoCantamessa . Il tweet è di stamane ma linka un articolo del 30 Giugno senza s… - The_IAM_guy : @Luca_Gualtieri1 Con tutto il dovuto rispetto per l' #OCSE, a me pare che la situazione sia un tantino diversa. Mag… -