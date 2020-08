METEO tra VIOLENTI TEMPORALI e CALDO ESTREMO spazzato via (Di venerdì 21 agosto 2020) METEO SINO AL 27 AGOSTO 2020, ANALISI E PREVISIONE Il weekend che sta iniziando segnerà grosse novità, con l’Italia contesa fra l’anticiclone africano, nella sua fase di massima espansione, e correnti fresche nord-atlantiche. L’attuale rimonta anticiclonica subtropicale è enfatizzata da una profonda depressione atlantica centrata sul Regno Unito, ma sarà questa stessa circolazione depressionaria a veicolare l’aria fresca verso l’Italia. Lo scontro fra l’aria rovente afromediterranea e quella atlantica avverrà domenica proprio in corrispondenza delle regioni settentrionali. Un’intensa linea d’instabilità sarà causa di fenomeni molto VIOLENTI sul Settentrione a partire dalle Alpi e poi in Val Padana, proprio nel momento in cui il CALDO ... Leggi su meteogiornale

